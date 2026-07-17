Pevačica Ivana Jordan ne priča previše o privatnom životu, a malo ko zna da je posle pet godina braka na isti stavila tačku, te se posvetila sinu i karijeri.

Njen ljubavni život bio je misterija otkad se razvela od glumca Dušana Antonijevića sa kojim ima sina Vuka, a iskreno je otkrila da se sa bivšim sastala nakon razvoda i da su čak išli na piće.

-Istina je da sam posle ročišta sa bivšim partnerom otišla na piće i nakon tog razvoda. Strasti su se verovatno smirile u toko dve godine, vratili smo tu harmoniju koju smo imali pre braka i nekako smo razmišljali kao zreli ljudi. Drago mi je da smo oboje imali tu svest. Tužno mi je kada vidim da se ljudi posle razvoda mrze. Zaslepljeni ostanu nekim sujetama ko je šta kome uradio, ali ljudi, to nikome nije bitno, koga briga uopšte - iskreno je rekla pevačica.

Sin nije smeo da trpi

Ivana je naime, govorila i o sinu, koji joj je danas centar sveta, te je navela da razvod ne sme da se odrazi na njega.

-Svako je tu odgovoran da to dete koje je stvorio, izvede na pravi put. Otac sa majkom treba detetu da daje primer, a kad se svađaju, dete je tu zbunjeno. Svako ima pravo da bude neraspoložen, tužan da se zezne, bilo je lepo u nekom momentu, onda se desila promena kakva god, ali dete ne sme da trpi.

Alo/Blic

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