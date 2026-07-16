Horor u Novom Sadu! Jezivi pozivi šire paniku: Prevaranti uz pomoć ove rečenice uzimaju svu ušteđevinu

Novi Sad i prigradska naselja našli su se na meti organizovane grupe prevaranata koji, koristeći dramatične telefonske pozive o navodnim saobraćajnim nesrećama članova porodice, iznuđuju novac od starijih građana.

Na društvenim mrežama, u grupama koje okupljaju stanovnike Novog Sada, pojavila su se brojna upozorenja građana koji dele potresna iskustva svojih roditelja, baka i deka.

Prema javno dostupnim svedočenjima, obrazac po kojem prevaranti postupaju gotovo je uvek isti: pozivi se uglavnom upućuju na fiksne telefone, ciljaju se starije osobe, a scenario uključuje izmišljenu tešku nesreću bliskog člana porodice za čije je hitno lečenje ili operaciju neophodan novac.

Ove navode zvanično je potvrdila i Policijska uprava u Novom Sadu, saopštenjem u kojem se navodi da su u prethodnom periodu učestale prijave građana koji su meta ovakvih krivičnih dela.

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