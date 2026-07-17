Novosadska policija uhapsila je u munjevitoj akcji dvojicu muškaraca osumnjičenih za napad na maloletnika.

Akcija je izvedena nakon intenzivnog operativnog rada. Osumnjičeni se terete za krivična dela nanošenja teških i lakih telesnih povreda.

Istraga je trenutno u toku, kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog brutalnog napada.

Podsetimo, u sredu uveče petnaestogodišnji dečak brutalno je palicama prebijen u parku prekoputa Medicinske škole u Novom Sadu.

- Više napadača sa fantomkama i palicama iz za sada nepoznatih razloga prišlo je dečacima i devojčicama koji su sedeli u parku. Potrčali su ka dečacima u nameri da se fizički obračunaju sa njima bez obzira na to što se izgleda uopšte ne poznaju niti imaju neke razmirice od ranije. Nastala je prava pometnja, dečaci su se razbežali, devojčice su vrištale a nesrećni dečak se pri begu sapleo, pao i na njega su palicama nasrnuli napadači - rekao je izvor upoznat sa tokom istrage.

- Povređeni tinejdžer smešten je Klinički centar Vojvodine, gde su mu konstatovane teške telesne povrede u vidu višestrukih preloma lobanje, krvarenje na mozgu i prelom gornje vilice. Još jedan tinjedžer je lakše povređen - naveo je izvor.

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