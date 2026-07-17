Ruski ratni blogeri pozdravili su smenu ukrajinskog ministra odbrane Mihaila Fedorova (35) nakon šest meseci na funkciji. To je poklon Moskvi, piše Kijev post.

Smena Fedorova izazvala je proteste širom Ukrajine, javno otkrivajući razdor između ukrajinske vojske i Ministarstva odbrane. Predsednik Volodimir Zelenski imenovao je general-majora Jevgenija Kmaru za vršioca dužnosti ministra odbrane.

Kijev post piše da bi smenom Fedorova Ukrajina mogla da izgubi tehnološku prednost na bojnom polju jer je on forsirao rat dronovima i time navodno uspešno zaobišao najvažniju prednost Rusije u konvencionalnom ratovanju, a to je nadmoć u broju vojnika.

Fedorov je omiljen među Ukrajincima koji veruju da su domaća proizvodnja dronova i koncentracija na nove tehnologije ključni za uspešnu borbu protiv velike Rusije. Tokom njegovog mandata, povećana je proizvodnja i nabavka dronova u Ukrajini, uveden je sistem bodovanja za nagrađivanje udara na bojnom polju, a ojačane su i sposobnosti srednjeg i dugog dometa.

General-major Jevgenij Kmara, koji je od januara bio na čelu Službe bezbednosti Ukrajine (SBU), postao je u četvrtak vršilac dužnosti ministra odbrane. Ranije je komandovao elitnom jedinicom za specijalne operacije Alfa SBU i ima bogato iskustvo u ratovanju dronovima i operacijama dugog dometa. Njegovo imenovanje još uvek treba da potvrdi parlament.

Bes na društvenim mrežama nakon vesti o smenji ministra prelio se u demonstracije u Kijevu, Lavovu, Odesi, Ternopolu, Vinici, Harkovu i drugim gradovima.

Eksplozivna atmosfera

Smena voljenog Fedorova stavila je ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog pod najveći javni pritisak neodobravanja od početka sukoba 2022. godine, izveštava Fajnenšel tajms.

Fedorovljeva smena posle samo šest meseci izazvala je demonstracije širom Ukrajine u četvrtak i ostavku glavnog komandanta vazduhoplovnih snaga.

Demonstranti su pozvali na nove proteste u petak uveče. Zelenski je veći deo četvrtka proveo u razgovorima sa svojim šefom kabineta, bivšim šefom vojne obaveštajne službe Kirilom Budanovim, pokušavajući da koordiniše izlaz iz nemira, izveštava FT.

Zamenik komandanta Ratnog vazduhoplovstva podneo je ostavku u znak protesta, rekavši da je smena „veliko zlo za odbrambene sposobnosti zemlje“. Poslanik vladajuće stranke takođe je podneo ostavku i pojavio se sa Fedorovom da izrazi svoju podršku. Poslanici vladajuće stranke rekli su za FT da je raspoloženje u parlamentu eksplozivno. Parlament je odložio glasanje o novom ministru.

U svom govoru u četvrtak uveče, Zelenski je napomenuo da je jedinica Alfa konstantno rangirana na prvom mestu u svim mesečnim izveštajima kao najefikasnija jedinica na bojnom polju. Nije se osvrnuo na proteste protiv smene Fedorova. Između ostalog, novi ministar odbrane će koordinirati operacije dugog dometa sa vojnom komandom, objavio je ukrajinski predsednik. Zelenski je tvrdio da Kmara ima iskustvo potrebno za održavanje kontrole nad komponentama odbrambenih snaga i sprečavanje „sramotnih incidenata“. Nije precizirao o kojim se incidentima radi.

Obuka u Moskvi

Fedorov je u četvrtak otkrio da je zamolio Zelenskog da ukloni Aleksandra Sirskog sa čela vojske, ali je potom pokušao da sarađuje sa vrhovnim komandantom. „Došli smo do situacije u kojoj su sve inicijative koje smo predložili blokirane“, rekao je Fedorov novinarima. Umesto da smisli kako da pobedi Rusiju, smislio je kako da podeli zemlju, optužio je Fedorov vojni vrh. Pre nego što je imenovan za ministra, Fedorov je dugo bio savetnik predsednika Zelenskog za nove tehnologije.

Komandant Generalštaba ukrajinske vojske, Sirski, odgovorio je samo zahvalivši Fedorovu na njegovom radu, pozivajući sve da ostanu fokusirani na pobedu nad Rusijom. Predsednik ne bi trebalo da se suoči sa takvim izborom, posebno ne u ratno vreme, rekao je Zelenski. „Veoma bih voleo da postoji jedinstvo. Dve strane nisu uspele da ga pronađu. To nije samo njihov problem, to je moj“, požalio se. Aleksandar Sirski (60) je završio vojnu akademiju u Moskvi tokom sovjetske ere, predvodio je odbranu Kijeva tokom otvorene agresije Rusije na Ukrajinu 2022. godine i kontraofanzive kod Harkova, a u februaru je zamenio Valerija Zalužnog na mestu vrhovnog komandanta.

Protest u Kijevu

Kijev post procenjuje da je između 5.000 i 7.000 ljudi protestovalo blizu predsedničke kancelarije. „Trenutno imamo prednost u napadima dugog dometa i bespilotnim sistemima, i verujem da je Fedorov odgovoran za to. Pa zašto gubi tlo?“, rekao je jedan od učesnika demonstracija.

Fedorov je bio mlado lice uspešnog ukrajinskog ratovanja dronovima, a njegova smena pokreće pitanja o budućnosti ukrajinske ratne strategije i njenom nastojanju da se inovacije koriste kao recept za odbranu od mnogo veće ruske vojske, piše Njujork tajms. Ukrajina je poslednjih nedelja doživela talas optimizma, a Fedorov je tome doprineo. Tokom njegovog mandata, ukrajinski dronovi su pogodili rafinerije i druge važne ciljeve u Rusiji i na Krimu. Insistirajući na decentralizovanom razvoju nove tehnologije za primenu na bojnom polju, Fedorov je održavao veze sa rukovodiocima Silicijumske doline. Nekoliko puta se sastao sa Aleksom Karpom, izvršnim direktorom analitičke kompanije Palantir, i ubedio je Ilona Maska da prekine Rusiji pristup satelitima Starlink, obezglavljujući ruske dronove na neko vreme. Ali Fedorov se sukobio sa iskusnim generalima koji se protive zanemarivanju konvencionalnih ratnih kapaciteta i razljutio je uspostavljene vojne dobavljače, uključujući i to što je dozvolio vojnicima da kupuju sopstveno oružje preko veb stranice Brave1 Market, koju nazivaju „Amazonom oružja“, prema pisanju Njujork tajmsa.