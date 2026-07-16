Penzioneri u Srbiji koji primaju kanadska penzijska davanja uskoro će moći da ih dobijaju direktno na svoje bankovne račune, umesto putem čekova, zahvaljujući uključivanju Srbije u SEPA sistem i početku primene SEPA Credit Transfer šeme, saopštno je iz Fonda PIO.

- Republika Srbija je, 22. maja 2025. godine, postala deo Jedinstvenog područja plaćanja u evrima (SEPA – Single Euro Payments Area), a od 5. maja 2026. godine u Republici Srbiji započela je operativna primena platne šeme SEPA Credit Transfer, čime su stvoreni uslovi da se penzijska davanja koja se ostvaruju primenom Sporazuma o socijalnoj sigurnosti između Republike Srbije i Kanade, umesto putem čekova, isplaćuju direktno na bankovne račune korisnika u Republici Srbiji - navodi se u sopštenju Fonda PIO.

Dodaje sem u sapštenju Fonda PIO, da je Kanadski nosilac osiguranja (Service Canada) obavestio Zavod za socijalno osiguranje Republike Srbije da su uputstva za prijavu za primanje isplata putem direktnog depozita, za lica koja imaju bankovni račun u inostranstvu, dostupna na internet stranici Vlade Kanade, na sledećem linku:

https://www.canada.ca/en/public-services-procurement/services/payments-to-from-government/direct-deposit/foreign-bank-account.html

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