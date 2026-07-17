Najvažnije:

Kir Starmer je izjavio da veruje da će Ukrajina pobediti u ratu protiv Rusije, nakon što je završio svoju poslednju posetu toj zemlji tokom mandata.

Zelenski je u četvrtak branio svoju odluku da smeni popularnog ministra odbrane Mihaila Fedorova i potvrdio navode o narušenim odnosima između ministarstva i najvišeg vojnog rukovodstva zemlje.

U ruskim i ukrajinskim napadima na civilne delove gradova u četvrtak je poginulo najmanje 12 ljudi, saopštili su lokalni zvaničnici.

Šef nuklearne agencije Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo glavnog inženjera ukrajinske nuklearne elektrane Zaporožje, koja je pod ruskom okupacijom, u napadu dronom za koji niko nije preuzeo odgovornost.

Ukrajinac optužen za izvođenje sabotaža u Poljskoj po nalogu Rusije.

UŽIVO

Najmanje jedna osoba poginula u ruskom napadu na Herson

Najmanje jedna osoba poginula je jutros u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine, saopštio je načelnik Hersonske regionalne vojne uprave Aleksandar Prokudin.

On je objavio na Telegramu da je u ruskom napadu pogođena kuća u okrugu Korabelni u Hersonu, preneo je Ukrinform. Ruske snage su tokom proteklog dana napale 38 naselja u Hersonskoj oblasti.

Pogođene luke u Odesi i Černomorsku

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su u lukama Odesa i Černomorsk oštećeni objekti namenjeni podršci Oružanim snagama Ukrajine.

Oružane snage Rusije su tokom noći nastavile sa napadima na ukrajinske luke koje se koriste za dopremanje tereta Oružanim snagama Ukrajine.

Zelenski kandidovao šefa SBU Jevgenija Hmaru za ministra odbrane

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zadužio je šefa Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) Jevgenija Hmaru da obavlja dužnost ministra odbrane Ukrajine i rekao da će se nakon sprovođenja neophodnih zakonskih procedura obratiti skupštini, Vrhovnoj radi, sa zahtevom da podrži njegovu kandidaturu za tu funkciju.

“Upravo smo sa Hmarom razgovarali o sprovođenju naših operacija dugog dometa protiv Rusije i opremanju bezbednosnih jedinica i Odbrambenih snaga Ukrajine neophodnim sredstvima. Važno je postojanje strateške vizije kako bi Ukrajina nastavila aktivno da deluje u cilju zaštite naše nezavisnosti i primoravanja Rusije na diplomatiju”, naveo je na Zelenski sinoć na Telegram kanalu.

Prema njegovim rečima, Jevgen Hmara je stekao obimno iskustvo, u velikoj meri bez presedana, kada je reč o izvođenju tehnoloških udarnih operacija, prenela je agencija Ukrinform.

Ukrajinac optužen za izvođenje sabotaža u Poljskoj po nalogu Rusije

Poljsko tužilaštvo je optužilo 18-godišnjeg državljanina Ukrajine za izvođenje sabotaža po nalogu ruske obaveštajne službe, sa ciljem raspirivanja tenzija između Poljske i Ukrajine, prenosi danas BBC.

Osumnjičeni, identifikovan kao Ilja K. u skladu sa poljskim zakonima o zaštiti privatnosti, tereti se za 47 krivičnih dela počinjenih u periodu od novembra 2024. do avgusta 2025. godine, kada je uhapšen.

Navodne sabotaže uključivale su skrnavljenje spomenika poljskim žrtvama Ukrajinske ustaničke armije (UPA), koja je učestvovala u ubistvima desetina hiljada Poljaka tokom Drugog svetskog rata, u događaju poznatom kao masakr u Voliniji. “Cilj ovih akata je bio raspirivanje etničkih tenzija između Poljske i Ukrajine”, navodi se u saopštenju Poljske agencije za unutrašnju bezbednost (ABW).

Jermolajev: Vojna obaveštajna služba Ukrajine organizovala napad na mene

Ukrajinski biznismen Vadim Jermolajev optužio je danas vojnu obaveštajnu službu Ukrajine (GUR) da je organizovala atentat u na njega Monaku, u kojem su teško povređeni njegova partnerka i dete.

U prvom javnom obraćanju nakon bombaškog napada u Monaku, Jermolajev je izneo tvrdnju da su aktivni i bivši pripadnici GUR-a stajali iza pokušaja ubistva u kojem je povređen, prenosi Gardijan.

"Na osnovu istražnih dokaza koji su nam dostupni, ne sumnjamo da su aktivni pripadnici Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, poznate kao GUR, bili direktno umešani u ovaj pokušaj ubistva", naveo je Jermolajev u saopštenju koje su objavili njegovi advokati. Francuski istražitelji identifikovali su osumnjičenu za postavljanje bombe kao ukrajinsku državljanku Anastasiju Berezovsku.

BONUS VIDEO