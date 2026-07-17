Pevačica Marina Visković (38) jedna je od naših najzgodnijih pevačica koja izuzetno vodi računa o svom izgledu, a na Instagramu redovno objavljuje slike iz teretane, te je sada pokazala i stomak ravan kao pista.

Pevačice je naime, rešile da se dovede u top formu, a pratioci je hvale da izgleda bolje nego ikada.

Otkrila detalje ishrane

Pevačica je svojevremeno odgovarala na pitanja pratilaca na Instagramu, a jedno od njih glasilo je: "Koje jelo obožavaš?".

- Sve mogu da jedem i volim, ali tople sendviče posebno. To me uvek vrati u detinjstvo - navela je ona i iznenadila mnoge budući da su mislili da je na njenom jelovniku samo zdrava hrana koja ne goji.

Inače, Marina Visković je u vezi sa imućnim gospodinom koji živi u Dubaju, a koji joj je poklonio sta od 3 miliona evra, pisali su mediji.

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