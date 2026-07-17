Pevačice Zorica Marković i Vesna Vukelić Vendi posvađale su se usred emisije nakon što su izašle iz rijalitija "Farma", a haos je eskalirao do te mere da je su na kraju letele i stolice.

Zorica je naime, sačekala Vesnu u studiju nakon što su imale brojne svađe tokom boravka u rijalitiju i zatvorenom prostoru, te je htela da joj se osveti jer je u spoljnom svetu mogla da ima fizički kontakt.

Markovićka je tada prišla Vesni dok je sedela tom prilikom u studiju i razgovarala sa voditeljkom Dušicom Jakovljević, te je polila vodom, da bi folkerka odmah skočila i počela da je juri.

Vesna je Zoricu srećom omašila, jer je počela da beži kada je videla šta se sprema, a onda je usledio verbalni sukob, koji se brzo smirio. Za to vreme, Dušica je sve šokirano posmatrala, a jedino što joj je ostalo jeste da se skloni sa strane.

Razlog svađe

Podsetimo, Vendi je u više navrata rekla da je Zorica zla osoba i trulež, te joj se posle okršaja u studiju svaki sledeći put u javnosti svetila, te je prozivala na svoj način.

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