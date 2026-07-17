Pevačica Dara Bubamara leto provodi radno, a sada se oglasila na Instagram profilu, te je objasnila da je otkazala nastupe u jednom spornom klubu zbog toga što smatra da se mandžent nije poneo profesionalno.

Darine objave iz Crne Gore privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama, a nikome i dalje nije jasno šta se zapravo desilo.

- Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba otkazujem sve njihove sledeće nastupe u Crnoj Gori - poručila je Dara Bubamara i potom objavila spisak svih planiranih nastupa za dalji period, gde možemo videti da nema pomenutog kluba - napisala je Novosađanka.

Šta se tačno dogodilo, Dara Bubamara nije detaljnije otkrivala, već je rešila da razlog zadrži za sebe.

Promenila silikone

Inače, Dara važi za pevačicu koja ima najveće silikone na domaćoj estradi. Prvi put je ugradila silikone u grudi pre desetak godina. Međutim, kako sama priznaje, nije se zadržala na jednoj operaciji.

Svoje poprsje Dara je menjala nekoliko puta, a ove učestale hirurške intervencije na grudima koštale su je oko 15.000 evra.

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