Nakon sedam godina tokom kojih je bila jedna od najintrigantnijih ličnosti domaće javne scene, Elektra Elit donela je odluku koja će iznenaditi mnoge - zauvek se povlači iz muzike i oprašta od medija.



Poslednja pesma, koja je danas izašla, njen je konačni pozdrav publici i emotivna zahvalnica svima koji su je pratili od prvog dana. Posle hitova, nastupa, kontroverzi i trenutaka o kojima se godinama pričalo, Elektra stavlja tačku na jedno veliko životno poglavlje.

- Sedam godina ste bili uz mene - voleli me, osporavali, branili i kritikovali. Hvala za neizmernu ljubav koju sam dobijala i podršku, kako od svoje publike tako i od svih medija, urednika i novinara. Ovo je oproštaj samo od muzičke karijere ali ne i svih vas, sigurna sam da ćemo se družiti ali na malo drugačiji način. Voli vas Elektra Elit - rekla je pevačica za Alo!

Da li je ovo zaista definitivni kraj ili će se jednog dana predomisliti, ostaje da se vidi. Za sada, jedno je sigurno - poslednja pesma Elektre Elit je ujedno i kraj jedne ere na domaćoj estradi.

Alo/ N. K.

BONUS VIDEO: