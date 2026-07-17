Jedna naizgled jednostavna odluka jednog beogradskog para izazvala je pravu lavinu komentara na društvenim mrežama. Budući mladenci odlučili su da na svojoj svadbi ne žele decu među gostima, a taj zahtev podelio je javnost.

Mladoženja je objasnio da odluka nema veze sa tim da ne vole decu, već da žele da se roditelji opuste i da mališanima ne bude dosadno na proslavi.

– Zakazali smo svadbu za maj i zamolili goste da ne dovode decu. Svesni smo da se nekima to neće dopasti, ali smatramo da je to naš dan i da imamo pravo da postavimo pravila – rekao je.

Dodao je da se i sam seća kako je kao dete nerado odlazio na svadbe.

– Pamte mi se samo glasna muzika, pijani gosti i čekanje da konačno krenemo kući. Mislim da deci tamo jednostavno nije zanimljivo – objasnio je.

Mišljenja potpuno podeljena

Njegova objava izazvala je burnu raspravu. Jedni smatraju da mladenci imaju puno pravo da organizuju venčanje onako kako žele, dok drugi ocenjuju da je isključivanje dece nepristojno i da može da uvredi porodicu i prijatelje.

Pojedini roditelji ističu da razumeju ovakav zahtev jer tada mogu bezbrižnije da uživaju u slavlju, dok drugi tvrde da zbog toga možda neće moći ni da prisustvuju venčanju, jer nemaju kome da ostave decu.

U raspravi su se našla i brojna lična iskustva. Neki su opisivali kako su deca na svadbama rušila tortu, oštetila venčanicu ili prekidala ceremoniju, dok su drugi isticali da su upravo mališani uneli posebnu radost i atmosferu u njihovo slavlje.

Postoji li kompromis?

Mnogi smatraju da postoji rešenje koje može zadovoljiti obe strane. Sve više mladenaca angažuje animatore ili organizuje poseban prostor za najmlađe, kako bi deca bila bezbedna i zabavljena, a roditelji mogli da uživaju u proslavi.

Ipak, jedno pitanje ostaje bez konačnog odgovora – da li je venčanje isključivo dan mladenaca, koji imaju pravo da određuju pravila, ili porodično slavlje na kojem bi svi, uključujući i decu, trebalo da budu dobrodošli.

Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, ova tema će još dugo izazivati podeljena mišljenja.