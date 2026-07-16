Pljušte stravične uvrede na račun glumice zato što ih je napustila

Blokaderi se iživljavaju na Bojani Maljević!

Kokoško, fekalijo, ucenjena si za narkotike! Razjareni plenumaši su glumicu najstrašnije izvređali, pokazali su svoje pravo lice i potvrdili da samo za nasilje i pretnje znaju

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Predsednik Srbije nakon samita u Kijevu

Moja kičma se ne savija pred

strancima, iza mene je Srbija

Volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, kaže Vučić

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Stejt department najavio

počinje strateški dijalog sa Srbijom!

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Veliki skandal drma Hrvatsku

Policajci orgijali u službenom autu

Trojica pripadnika hrvatskog MUP-a sumnjiče se da su više puta imali odnose s istom meštankom za vreme radnog vremena i sve to snimali mobilnim telefonom, a otkriveni su zahvaljujući njenom mužu

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Iskasapljena majka četvoro dece

Bosanac mačetom ubio bivšu ženu

Bivši supružnici bili su u braku oko 35 godina i zajedno imaju četvoro dece

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Srpski graničari uhvatili krijumčare

Bugari švercovali bebe u gepeku

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Prinova u porodicama Gudelj i Ražnatović

Anastasija rodila sina Ilijana