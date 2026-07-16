Pljušte stravične uvrede na račun glumice zato što ih je napustila
Blokaderi se iživljavaju na Bojani Maljević!
Kokoško, fekalijo, ucenjena si za narkotike! Razjareni plenumaši su glumicu najstrašnije izvređali, pokazali su svoje pravo lice i potvrdili da samo za nasilje i pretnje znaju
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Predsednik Srbije nakon samita u Kijevu
Moja kičma se ne savija pred
strancima, iza mene je Srbija
Volim Srbiju više nego bilo šta na kugli zemaljskoj, kaže Vučić
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Stejt department najavio
počinje strateški dijalog sa Srbijom!
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Veliki skandal drma Hrvatsku
Policajci orgijali u službenom autu
Trojica pripadnika hrvatskog MUP-a sumnjiče se da su više puta imali odnose s istom meštankom za vreme radnog vremena i sve to snimali mobilnim telefonom, a otkriveni su zahvaljujući njenom mužu
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Iskasapljena majka četvoro dece
Bosanac mačetom ubio bivšu ženu
Bivši supružnici bili su u braku oko 35 godina i zajedno imaju četvoro dece
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Srpski graničari uhvatili krijumčare
Bugari švercovali bebe u gepeku
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Prinova u porodicama Gudelj i Ražnatović
Anastasija rodila sina Ilijana
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