Pevačica Nataša Alimpić često je na meti komentara korisnika društvenih mreža, koji su joj zamerali da bi trebalo da poradi na svom izgledu, pa je objasnila da starije izgleda jer ne koristi botoks.

Ona je u žižu javnosti došla nakon priče o aferi sa starijim kolegom Harisom Džinovićem, te je otkrila detalje njihovog odnosa.

-Uvek se nađe razlog za prozivanje, navikla sam na ružne komentare, danas je normalno da te komentarišu. Nije mi bilo pravo kada me vređaju, ali sam korekciju uradila zbog sebe, svog izgleda i zdravlja, da ja budem sebi lepa.Prezadovoljna sam, izgledam mnogo prirodnije, sada me prozivaju da izgledam staro. Moram da izgledam staro kada nemam pare da se bockam i sređujem, nemam lagodan život već radim od 15. godine i to je ostavilo posledice, ali popravićemo sve kada se poprave finansije - objasnila je Nataša-

O Harisu Džinoviću

Nataša Alimpić je šokirala sve kada je rekla da je bila intimna sa Harisom Džinovićem, međutim, on je oštro sve demantovao rekavši da je ni ne poznaje.

-Na Veliki petak će biti godinu otkako se nismo videli. Mi se jako dobro poznajemo i on to vrlo dobro zna, ali neću da protivrečim njegovoj izjavi. Njemu više ide u prilog da ga povezuju sa mnom, nego meni da me povezuju sa njom. Ja se toga ne stidim, ali on neka govori da se ne poznajemo. Ja znam vrlo dobro šta se desilo i imam materijala - objasnila je ona.

Alo/Blic

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