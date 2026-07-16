Na blokaderskom nalogu, koji danonoćno širi propagandu studenanta blokadera na društvenoj mreži Iks, nedavno je objavljena sramna izmišljotina o "smrti Ratka Mladića".

Ne samo da su blokaderi izmislili vest o smrti sada teško bolesnog generala, već se ovom izopačenom izmišljotinom i naslađuju.

- Umro Ratko Mladić u Hagu. Konačno. Pokucao na vrata pakla, gde i treba da ode - navodi se u sramnoj objavi na blokaderskom nalogu.

Radovanje teškom zdravstvenom stanju i širenje laži o njegovoj smrti samo pokazuje pravo lice blokadera.

"Može vrlo brzo da umre"

Podsetimo sin generala Mladića, Darko Mladić, oglasio se nakon izveštaja lekara.

Izveštaj srpskog neuropsihijatra, nakon poslednjeg pregleda generala Ratka Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici, pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, te da je velika verovatnoća da može vrlo brzo da umre, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

- On ne može više da govori i bukvalno je rizik od smrti imanentan. Praktično, jako je velika verovatnoća da može to da mu se desi vrlo brzo - rekao je Darko.

Prema njegovima rečima, nesporno je i da su to haški lekari potvrdili još u aprilu.

Celo obraćanje sina generala Mladića možete pročitati u posebnoj vesti OVDE.

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