Na blokaderskom nalogu, koji danonoćno širi propagandu studenanta blokadera na društvenoj mreži Iks, nedavno je objavljena sramna izmišljotina o "smrti Ratka Mladića".

Ne samo da su blokaderi izmislili vest o smrti sada teško bolesnog generala, već se ovom izopačenom izmišljotinom i naslađuju.

 - Umro Ratko Mladić u Hagu. Konačno. Pokucao na vrata pakla, gde i treba da ode - navodi se u sramnoj objavi na blokaderskom nalogu.

Radovanje teškom zdravstvenom stanju i širenje laži o njegovoj smrti samo pokazuje pravo lice blokadera.

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"Može vrlo brzo da umre"

Podsetimo sin generala Mladića, Darko Mladić, oglasio se nakon izveštaja lekara.

Izveštaj srpskog neuropsihijatra, nakon poslednjeg pregleda generala Ratka Mladića u haškoj pritvorskoj bolnici, pokazao je da je njegovo stanje i dalje loše, te da je velika verovatnoća da može vrlo brzo da umre, izjavio je Srni njegov sin Darko Mladić.

- On ne može više da govori i bukvalno je rizik od smrti imanentan. Praktično, jako je velika verovatnoća da može to da mu se desi vrlo brzo - rekao je Darko.

Prema njegovima rečima, nesporno je i da su to haški lekari potvrdili još u aprilu.

Celo obraćanje sina generala Mladića možete pročitati u posebnoj vesti OVDE.

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