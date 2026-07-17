Prvim letom u Niš je nešto pre 13.30 stiglo troje, a drugim, dva sata kasnije, još četvoro povređenih, a na lečenju u Podgorici do daljeg, zbog težine povreda, ostaje 10-godišnji dečak iz Niša koji je u teškom stanju, prenosi RTS.

Oni su avionom Vlade Srbije prevezeni do Niša u pratnji specijalista niškog kliničkog centra, a zatim sa aerodroma odmah prebačeni u Urgentni centar, gde im je urađena kompletna dijagnostika.

Prema rečima lekara niškog kliničkog centra, stanje svih povređenih je stabilno i nema životno ugroženiih.

Transport povređenih sa tivatskog na niški aerodrom organizovan je uz angažovanje Vlade Srbije, Grada Niša i UKC Niš. Doktor Aleksandar Nikolić, koji je bio u prvom avionu sa pacijetima koji su iz Crne Gore vraćeni za Niš, rekao je da je let protekao uspešno i da su pacijeti hemodinamski i respiratorno bili stabilni.

"Let nije bio rizičan. Brzo smo stigli i ka Tivtu, a i ka Nišu.

Nikolić je kazao da je generalni direktor Milan Lazarević formirao medicinski tim od 10 lekara, različitih specijalnosti, u skladu sa potrebama povređenih sugrađana.

"Sa svakim od pacijenata naših sugrađana ide jedan od lekara, u zavisnosti od povrede. Neurohirurg ide sa povredama glave, ortoped sa povredama ekstremiteta. Tako da smo zaista težili ka tome da profesionalno i odgovorno uradimo ovaj težak zadatak", istakao je Nikolić.

U saobraćajnoj nesreći 12. jula na magistralnom putu Kotor - Nikšić poginula je 21 - godišnja devojka iz Niša, dok je 16 putnika povređeno, među kojima i više dece.