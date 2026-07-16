Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova uhapsili su kineske državljane L. X. (47) i Y. Y. (47) zbog sumnje da su izvršili krivično delo falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica.

Akciju su sproveli pripadnici Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema sumnjama istražnih organa, osumnjičeni su koristili podatke tuđih platnih kartica za kupovinu robe u Beogradu. Policija ih je otkrila u jednom prodajnom objektu dok su, koristeći mobilni telefon, pokušavali da izvrše veći broj transakcija podacima različitih platnih kartica.

Sumnja se da su preko aplikacije Telegram bili u kontaktu sa za sada neidentifikovanim stranim državljaninom, koji im je dostavljao podatke ukradenih platnih kartica. Te podatke su, kako se sumnja, unosili u mobilni telefon i koristili za beskontaktno plaćanje robe veće vrednosti.

Prilikom hapšenja policija je kod osumnjičenih pronašla mobilne telefone, veću količinu novca, kupljenu robu, kao i potvrde o većem broju neuspelih i nekoliko uspešno realizovanih transakcija u ukupnoj vrednosti od više stotina hiljada dinara.

Daljim radom policije prikupljeni su dodatni dokazi o izvršenim transakcijama, a istraga se nastavlja radi utvrđivanja svih okolnosti slučaja i identifikovanja eventualnih drugih učesnika.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da nastavlja aktivnosti usmerene na suzbijanje zloupotreba platnih kartica i drugih oblika visokotehnološkog kriminala, sa ciljem zaštite građana i njihove imovine.