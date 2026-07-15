Policijska stanica Slavonski Brod sa ispostavom Vrpolje u Hrvatskoj primila je još jednu prijavu o prevarenom građaninu, prenose hrvatski mediji.

Naime, 61-godišnji muškarac je na društvenim mrežama pronašao oglas u vezi sa trgovinom kriptovalutama, na koji se prijavio sa ciljem brze zarade. Z

atim su ga, tokom protekla tri meseca, kontaktirale nepoznate osobe, lažno se predstavljajući kao finansijski stručnjaci, a oštećeni je, u skladu sa njihovim uputstvima, više puta uplaćivao iznose novca na nepoznate račune, izgubivši više od 57.800,00 evra.

Kada su ga nepoznati ljudi početkom jula zamolili da uplati još 15.000,00 evra, shvatio je da je prevaren i obavestio policiju.

Kao se navodi policijski službenici nastavljaju svoj rad i krivičnu istragu kako bi pronašli počinioce krivičnog dela prevare.

Hrvatska policija ponovo upozorava na ovakve prevare u vezi sa navodnom trgovinom kriptovalutama, prenose mediji.

- Građani, pazite! Prevaranti se lažno predstavljaju kao investicioni stručnjaci i najčešće nude neverovatno brzu dobit od nerealno visokih iznosa novca i naglašavaju hitnost plaćanja. Takođe varaju žrtve da instaliraju zlonamerne programe, a zatim preuzmu kontrolu nad njihovim bankovnim računima - prenose hrvatski mediji.

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