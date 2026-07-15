Pevačica Aleksandra Mladenović oglasila se putem društvenih mreža nakon neprijatne situacije koju je, kako tvrdi, doživela zbog bivšeg saradnika.

Ona je javno istakla da više ne želi da se njeno ime povezuje sa dugovima osobe koja više nije deo njenog tima, te je poručila da će, ukoliko se ovakve situacije nastave, biti prinuđena da preduzme pravne mere.

Pevačica se oglasila nakon neprijatnosti zbog bivšeg saradnika

Kako je navela, do nje dolaze informacije da se njen nekadašnji vozač i saradnik poziva na njeno ime, zbog čega je pojedini ljudi kontaktiraju pokušavajući da naplate dugovanja koja on ima.

-Želim samo da obavestim sve koji potražuju novac od mog saradnika, vozača, da se više ne obraćaju meni. Sa njegovim dugovima nemam nikakve veze niti snosim bilo kakvu odgovornost. Do mene dolaze informacije da se često poziva na moje ime i da ljudi zbog toga kontaktiraju mene kako bi naplatili novac koji on duguje. To je nedopustivo i mora da prestane - napisala je pevačica.

Javno poručila da više neće dozvoliti zloupotrebu svog imena

Dodala je da osoba na koju se odnosi njena poruka već duže vreme nije deo njenog poslovnog tima.

-Aleksandre, već više od dve godine nisi deo našeg tima i nemaš nikakvo pravo da koristiš moje ime u bilo kom kontekstu. Ovo je poslednje javno upozorenje. Ukoliko se ovakve situacije ponove, biću prinuđena da preduzmem sve neophodne pravne korake kako bih zaštitila sebe i svoj ugled. Molim sve da ubuduće sva pravna pitanja i potraživanja rešavaju isključivo sa osobom na koju se odnose - poručila je Mladenovićeva na Instagramu.

Trenutno ne želi novu emotivnu vezu i fokusirana je na posao

Pevačica je nedavno govorila i o svom privatnom životu, ističući da trenutno nije zainteresovana za novu emotivnu vezu.

-Nemam simpatiju, otkud meni to?! Smara me da se dopisujem sa nekim - konstavala je ona.

Tom prilikom otkrila je i da ne krije nikakve tajne u telefonu.

-Nemam gole slike, tajne čuvam u sebi. Ako nešto bude napisano, izbrišem. Lojalna sam i volim da imam lojalne prijatelje - istakla je.

Govoreći o planovima za leto, priznala je da bi volela da ode na odmor, ali da joj poslovne obaveze trenutno ne ostavljaju mnogo prostora za putovanje.

-Volela bih da odem na letovanje, ali teško. Daj Bože da odem do kraja avgusta - rekla je pevačica.

Na pitanje o novoj ljubavi, bila je kratka i jasna:

-Super, ali neću dečka, ne za sada. Za sada mi ne treba dečko - zaključila je za "Premijeru".