Pevačica Sanja Vučić važi za lepu i atraktivnu, ali i talentovanu devojku, a malo ko zna kako izgleda njen brat Miloš. Da su geni čudo i da ima i na koga da povuče svoju lepotu dokazuje i činjenica da pevačica ima brata za kojim žene uzdišu na svakom koraku.

Miloš je naime, dosta stariji od nje, a njega na Instagramu prati oko 185.000 korisnika.

Jednom prilikom je izjavio da ga prepoznaju zbog popularne sestre, ali da nikada svoju karijeru nije gradio na konto njenog imena.

Manje je poznato da se bavi ozbiljnim poslom.

Završio je stomatologiju i radi u jednoj farmaceutskoj kompaniji.

Sanja progovorila o dijagnozi

Inače, Sanja je neadvno govorila o tome kako se bori sa hašimotom, te je otkrila da nije uvek lako nositi se sa ovakvom dijagnozom.

-Krenula sam sa terapijom, malo sam psihički bila bolje, ali fizički... danas sam jako hronično izmorena. Nemam elana za život, generalno, u smislu van posla ja ne bih izlazila iz kuće. Nemam problem s tim da propuštam neke događaje ili provode, to me apsolutno ne radi i naravno, težina, svakako mi je teško da skinem kilograme, teško mi je takođe da treniram, što sam ranije jako volela. Trening mi je bio jedan ventil gde sam jako uživala, ali sada ne mogu, jedva nađem snage da ustanem nekad iz kreveta.

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