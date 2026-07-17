Porodice Ražnatović i Gudelj bogatije su za još jednog člana nakon što je Anastasija na svet donela zdravog dečaka. Vest o rođenju malog Ilijana posebno je obradovala kumu Svetlane Cece Ražnatović, pevačicu Viki Miljković, koja ne krije svoje ushićenje i prelepe želje za novopečene roditelje.

Anastasija Ražnatović uspešno je iznela trudnoću u potpunoj tajnosti tokom svih devet meseci, a Viki Miljković otkrila je da joj se javila porukom.

- Da je samo više takvih vesti. Predivno! Svi su se obradovali... Bašo sam se obradovala. Jutros mi je Anastasija poslala poruku, probudila me - rekla je Viki.

Ceca puca od sreće

Podsetimo, Ceca je u toku dana otkrila kako se oseća.

-Ja sam bogata žena. Ne postoji veće bogatstvo i radost, nego kad vam se rađaju unučići, zdravi, lepi, jedri. Unuk je odlično, Anastasija je odlično. Ja sam se vratila 14. mislila sam da će da me sačeka da odradim koncert u Top Hilu - rekla je ona za Blic ranije.

Alo/Blic

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