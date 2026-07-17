Glumica Suzana Petričević pre nekoliko godina suočila se sa zdravstvenim problemom kada joj je dijagnostikovan rak dojke, sa kojim se hrabro uhvatila u koštac.

Ona nije prićala nikome isprva kroz šta prolazi, te su ljudi bili šokirani kada su saznali šta se dešava.

-Pamtim svaki trenutak, iako sam se trudila sve da izbrišem, kao da se nikada nije dogodilo. Sećam se tog leta, kad sam napipala kvržicu. A kuća puna dece, bili smo na moru. Brzo sam završila tuširanje, kao da se ništa nije desilo. Pomislila sam: “To mora da je neko masno tkivo” i odjurila u kuhinju da spremim doručak, pa sa unucima na plažu. Odlučila sam da ništa neće upropastiti moje prvo letovanje sa unucima. Tako je i bilo, nikom ništa nisam rekla, a svaku lošu misao sam zakopala pod pesak - rekla je glumica.

Nije htela da vidi tužne poglede

Ona tvrdi da namerno nije htela ništa da govori.

-Rekla sam im kad sam krenula na operaciju, bilo je neizbežno; nisam ga nazvala pravim imenom, ali moja kćerka je čula neizrečeno. Odmah sam joj tutnula u ruke infostan i ostale račune i objasnila da je to najveći problem koji trenutno imamo, dugovi se moraju izmiriti. Zetu sam dala ključeve od stana i kesu sa slatkišima za dečicu. Bila sam samoj sebi smešna kad sam shvatila koliko sam sve to loše odglumila, džaba zanat kad ideš pod nož. Ipak, patetika je izbegnuta. Samo ne tužni pogledi. Nisam htela da kažem da imam rak - rekla je ona tada.

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