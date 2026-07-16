Bivši košarkaš Crvene zvezde, Uroš Plavšić danas je organizovao crkveno venčanje sa influenserkom Jovanom Tomić.

Par je pre godinu dana izgovorio sudbonosno "da" pred matičarem na intimnoj ceremoniji, a sada su odlučili da naprave crkveno venčanje i proslavu na kojoj su i prijatelji uživali samo tako.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak iz crkve, a mlada je bila u raskošnoj venčanici koju su svi komentarisali.

Slavlje je organizoano u luksuznom restoranu, a mlada je imala punđu i bisere oko vrata.

Zbog njega trpela torturu

Inače, Jovana je inače pričala o pritiscima koje je trpela nakon što je obelodanila da je sa Urošem.

- U poslednje vreme pogotovo od kad je Uroš potpisao za Zvezdu i otišao na Olimpijske igre proživljavam jako čudan oblik bulinga, što mi uopšte nije jasno zašto. Ja furam svoju priču i kontent i delim neke naše lepe trenutke i momente,ali to je nešto što bi generalno delila na društvenim mrežama.

Nije on sad došao u moj život pa ja sad odjednom snimam „Get ready with me“ ili nešto slično. Ne znam zašto je to tako, ali ja sam debelokožac što se tiče tih stvari, to sam naučila u Survajveru. Ako tamo neka Marica, smatra da sam ja needukovana glupača, ja na to ne mogu da utičem. Obrisali su mi twiter nalog pre godinu dana, meni i Bikoviću u isto vreme, iz nepoznatih razloga - otkrila je ranije za Blic.

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