Na društvenim mrežama se nižu najbrutalnije uvrede na njen račun.

- Univerzitet u Nišu je uložio veto, nije ona odustala - navodi se u jednom od kometara.

- Ako ja ovo dobro razumem, ona nije ni bila na listi, tako da nije ni mogla da se povuče. Valjda je bila od nekog predložena, a onda su dva Univerziteta stavila veto i to je to. U svakom slučaju, ništa vredno pažnje, ali zgodno za malo nakaradnog publiciteta. Bojana Maljević se povukla sa studentske liste: U pismu detaljno objasnila razloge - dodaje se u drugom.

Bilo je onih koji su bili i sakrkastični u svojim komentarima ističući da Maljević nije mogla da se povuče.

Na objavu Maljević da se "javno povukla" sa blokadersko studetske liste usledili su i komentari tipa:

- Koristim ovu priliku da se javno povučem iz prvog tima Argentine pred večerašnji meč. Razloge ću saopštiti naknadno - navodi se u komentaru na izjavu Maljević.

- Jel istina ovo za Bojanu Maljević? Vidim vest na blicu a nigde to pismo? Nešto ne verujem, nije mogla da odustane ako nije ni prošla kandidaturu, niški studenti su odmah stavili

veto na njenu kandidaturu pa bi bilo besmisleno da iznosi neistine. Verujem da je spin - navodi se u drugom komentaru.

Bilo je i onih iz blokaderskih redova koji su je nakon njene obajeve krenuli da vređaju nazivajući je pogrdnim imenima je "pljuje po studentima" blokaderima.

Uz uvrede kreniuli i da je optužuju "radi za vlast" i da su je "aktivirali kao spavača da s****** po studentima".

U objavama koje su privukle pažnju na društvenim mrežama je i one koje pominju "gaženje žene na pešačkom prelazi za koje nikada nije odgovarala" i da je navodno "ucenjena za narkotike" pa zato se sada okrenula protiv studanata blokadera.

Gorepomenute i ostale objave blokadera sa društvene mreže Iks koje najštrije udaraju na Maljević možete pogledati u narednoj galeriji: