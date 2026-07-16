Američka mornarica pokrenula je internu istragu nakon što se na društvenim mrežama pojavio snimak aviona akrobatske grupe Plavi anđeli (Blue Angels) koji je tokom leta preleteo na neuobičajeno maloj visini iznad posetilaca plaže Pensakola Bič na Floridi.

Iz akrobatskog tima saopšteno je da je tokom jednog od manevara prilikom prilaska avion leteo niže od planirane visine. Zbog snažnog vazdušnog udara izazvanog preletom, po plaži su leteli suncobrani, ležaljke i drugi predmeti.

Lokalna televizijska stanica VEAR (WEAR) prenela je da se incident dogodio tokom manifestacije "Breakfast with the Blues", tradicionalnog programa u okviru nastupa akrobatske grupe Plavi anđeli.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako vojni mlaznjak velikom brzinom preleće iznad plaže i okupljenih građana, dok snažan udar vazduha podiže pesak i razbacuje opremu na obali.

Jedna od posetiteljki, Ešli Korn, rekla je za WEAR da već deset godina dolazi na ovu manifestaciju, ali da nikada nije doživela nešto slično.

"Dolazim već deset godina i nikada u životu nisam videla ovakav prelet. Iskreno, pomislila sam da će avion udariti u nas, ali sve je bilo neverovatno", izjavila je.

Iz akrobatskog tima poručili su da su bezbednost građana, publike i pilota njihov apsolutni prioritet.

Dodali su da rukovodstvo tima istražuje okolnosti ovog manevra i sprovodi detaljnu bezbednosnu analizu kako bi utvrdilo da li su sve operacije izvedene u skladu sa strogim pravilima Američke mornarice i Savezne uprave za vazduhoplovstvo (FAA).