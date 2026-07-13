Svadba bi trebalo da bude jedan od najsrećnijih dana u životu, ali ponekad se dugo planirano slavlje u poslednjem trenutku pretvori u potpuni haos. Iako se o tome retko govori, dešava se da mladenci odustanu neposredno pred ceremoniju ili čak kada su gosti već stigli, ostavljajući porodicu i prijatelje u šoku.

Upravo to pitanje pokrenulo je živu raspravu na Reditu, nakon što je jedna korisnica pitala da li je neko ikada prisustvovao svadbi koja je otkazana u poslednjem trenutku.

"Da li je neko bio na svadbi koja je otkazana? Da su u tom momentu mladenci otkazali, pobegli ili da se jednostavno svadba nije dogodila tog dana?"

Ubrzo su usledile desetine odgovora i neverovatnih priča.

"Sa tatine strane došle su samo dve osobe"

Jedna korisnica ispričala je da svadba njenih roditelja nije otkazana, ali da je doživela veliko razočaranje.

"Mojoj mami se nisu radovali sa tatine strane porodice. Iako su svi potvrdili dolazak, na kraju su se pojavile samo dve osobe. Hrana je propala, a atmosfera je bila užasna."

"Svadba je bila odlična, brak je trajao jedan dan"

Druga korisnica podelila je priču o prijateljici čiji je brak praktično završen odmah nakon venčanja.

"Svadba je bila jedna od najboljih na kojima sam bila. Već sledećeg jutra rekla mi je da je za nju sve gotovo. Posle dva dana se iselila, a nakon mesec i po dana brak je bio razveden i građanski i crkveno."

"Izvini, ali ne želim da se udajem"

Jedan korisnik prisetio se događaja koji se, kako tvrdi, odigrao u njegovoj porodici.

"Rođak je sa svatovima otišao po mladu, a ona mu je samo rekla: 'Izvini, ali ja ne želim da se udajem.' Vratili su se bez mlade."

Mlada rekla "ne" pred oltarom

Još jedna priča odnosila se na venčanje koje je prekinuto u crkvi.

"Kada sam bio dete, mlada je tokom ceremonije rekla 'ne'. Sećam se da smo samo seli u auto i otišli kući. Ni mladenci kasnije nisu ostali zajedno."

"Moja svadba se nikada nije dogodila"

Posebnu pažnju privukla je ispovest muškarca koji je napisao da je upravo njegova svadba otkazana.

"Bivša verenica i ja se jednostavno nismo pojavili. Nekoliko dana pre venčanja priznala mi je da se zaljubila u kolegu sa posla i da ne može da nastavi. Posle šest godina veze nije bilo lako prihvatiti takvu odluku."

Pobegla u Grčku na dan venčanja

Jedna od najneobičnijih priča odnosila se na mladu koja je, prema rečima korisnika, promenila mišljenje u poslednjem trenutku.

"Moja tetka je obukla venčanicu, a onda shvatila da ipak ne želi da se uda. Presvukla se, sela u auto i otišla u Grčku."

Priča o ljubavniku na svadbi

Jedna korisnica prenela je priču koju je čula od kolega.

"Navodno je mlada dovela ljubavnika na svadbu, a svekar ih je zatekao zajedno. Uzeo je mikrofon i rekao da se njeni gosti pokupe, dok će njegova porodica nastaviti slavlje."

Autentičnost ove priče nije potvrđena.

Svadba prekinuta zbog stare osvete

Među komentarima našla se i priča o ozbiljnom incidentu.

"Moja tetka je bila na svadbi gde je čovek ušao sa pištoljem i pucao u oca mlade zbog sukoba koji su imali godinama ranije."

Razvod čim je video šta radi sa kovertama

Jedan korisnik opisao je kako je njegov rođak već tokom svadbe shvatio da brak neće opstati.

"Video je da mlada uzima koverte sa novcem i krišom ih daje svojoj majci. To je bila poslednja kap. Razveli su se nekoliko meseci kasnije."

Svadba sa 700 gostiju završila se haosom

Jedan od najkomentarisanijih odgovora napisao je korisnik koji tvrdi da je radio u svečanoj sali.

Prema njegovim rečima, tokom romske svadbe sa između 700 i 800 zvanica mladenci su iznenada napustili slavlje.

"Nakon kraće pauze mladoženja je utrčao kod oca i rekao da mlada nije nevina. Posle toga nastao je potpuni haos", napisao je.

Internet prepun neverovatnih ispovesti

Iako nije moguće potvrditi istinitost svih priča objavljenih na društvenim mrežama, rasprava je pokazala koliko neobičnih i dramatičnih situacija ljudi povezuju sa venčanjima. Od odustajanja pred oltarom i bekstva mladenaca, do razvoda odmah nakon svadbe, korisnici su podelili iskustva koja su izazvala veliko interesovanje i brojne reakcije.