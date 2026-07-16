Dejana Živković razvodi se od svog supruga Filipa Simovića, a sa sinovima napustila je i porodični stan. Sada se oglasila na Instagramu i jasno stavila do znanja kako se oseća nakon kraha ljubavi.

Ona je naime, objavila niz fotografija sa posvetama, a svima je baš jedna zapala za oko.

-Jul je doneo ono što mi je bilo najpotrebnije. Malo više mira, malo više osmeha i mnogo razloga da verujem da sve dolazi na svoje - napisala je ona.

Poslala snažnu poruku

Ovom objavom sa nizom slika, Dejana je poslala nekoliko snažnih poruka, a ona koja je izazvala najveću pažnju definitivno je "Bez svakoga se može, sa svakim se ne može", te su komentarisali mnogi da je upravo bivšem namenjeno sve.

Podsetimo, Dejana i Filip važili su za skladan par, a onda se u javnosti pojavila vest o krahu ovog braka, dok se ona nije oglašavala i iznosila detalje.

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