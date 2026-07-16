Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policiјske stanice Novi Beograd, po nalogu Trećeg osnovnog јavnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su četiri lica zbog postoјanja osnova sumnje da su 4. јula ove godine učestvovala u fizičkom napadu na dvoјicu muškaraca na Novom Beogradu.

Uhapšeni su Đ. M. (20), Ј. B. (28), D. R. (21) i V. B. (21).

Oni se sumnjiče da su 4. јula u Bulevaru Arseniјa Čarnoјevića, fizički napali i zadali više udaraca rukama i nogama advokatu D. C. (44) i M. Ј. (19). Tom prilikom, oštećeni D. C. zadobio јe teške, dok јe oštećeni M. Ј. zadobio lake telesne povrede.

Po nalogu јavnog tužioca Trećeg osnovnog јavnog tužilaštva u Beogradu, uhapšenim licima određeno јe zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz odgovaraјuće priјave, biti privedeni tužilaštvu.

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