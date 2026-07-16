Indira Radić je ime koje je obeležilo muzičku scenu dvehiljaditih godina, a nedavno je oduševila mnoge pričom o svom automobilu.

Naime, kako je poznato,otkrila je da i dalje vozi automobil koji je kupila 2006. godine, a smatra ga svojim posebnom vrednošću.

Bitan joj je mir

Nedavno se preselila iz Beograda i sada živi u domu na Kosmaju. Iako ne teži materijalnim stvarima, Indira ističe da, za razliku od automobila, u nekretnine rado ulaže, pa joj je tako s godinama sve bitnije da ima mir.

-Nije mi važno da govorim koliko imam ili koji automobil vozim. Ne volim da ističem te stvari, nisam materijalista. Vozim auto koji sam oduvek želela, a kupila sam ga 2006. godine. On mi je poput amajlije. Ljudi me pitaju zašto ga ne zamenim, ali zašto bih? Radije bih uložila u zemlju ako imam dovoljno novca, da to ostane mojim unucima i praunucima. Želim da živim skroman život, da imam dovoljno za sve što treba i da ne dugujem nikome - rekla je jednom prilikom Indira za Blic.

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