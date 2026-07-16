Najmanje 12.000 dodatnih smrtnih slučajeva zabeleženo je u 12 evropskih zemalja tokom vrhunca toplotnog talasa u junu, a delimični broj žrtava će verovatno porasti kako budu pristizale nove statistike, prema kompilaciji nacionalnih podataka koju je u četvrtak objavila agencija Frans pres.

Između 22. i 28. juna, vrhunca toplotnog talasa u nekoliko zemalja, nacionalni instituti sedam zemalja (Nemačke, Francuske, Belgije, Španije, Holandije, Švajcarske i Luksemburga) zabeležili su oko 10.000 dodatnih smrtnih slučajeva.

Ovim brojkama treba dodati 2.200 smrtnih slučajeva povezanih sa toplotnim talasom u Engleskoj i Velsu, prema procenama koje je objavio Britanski meteorološki zavod za širi period od 18. do 28. juna.

Ovaj broj je delimičan; preliminarni podaci sa Evropske platforme za praćenje mortaliteta (EuroMOMO) takođe pokazuju značajan porast tokom poslednje nedelje juna, sa 14.260 dodatnih smrtnih slučajeva. Ovaj statistički model se zasniva na zvaničnim izveštajima iz 24 zemlje koje predstavljaju skoro 400 miliona stanovnika.- Leto nije gotovo - upozorio je u četvrtak regionalni direktor SZO za Evropu Hans Anri Kluge.

- Imamo alate da sprečimo ove smrtne slučajeve.

Trenutno, "previše vlada i dalje smatra toplotne talase vremenskim događajem, a ne zdravstvenom krizom", dodao je u saopštenju.

- Koliko znamo, nema drugih uzroka za ovu prekomernu smrtnost osim vrućine, a to je prilično dramatično - rekao je za AFP Lase Vestergard, epidemiolog u danskom istraživačkom centru Statens Serum Institut i koordinator EuroMOMO .

Ali on poziva na oprez pri tumačenju najnovijih podataka, koji su još uvek privremeni. Prema organizaciji, potrebne su četiri nedelje da procene postanu dovoljno stabilne.

Toplotni talas bi bio praktično nemoguć u junu bez klimatskih promena, prema klimatolozima iz World Weather Attribution. Nekoliko zemalja centralne i istočne Evrope koje je takođe pogodio junski toplotni talas još uvek nisu objavile podatke, uključujući Slovačku i Mađarsku.