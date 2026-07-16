Snažno nevreme pogodilo je područje Petrinje. Bilo je potrebno svega petnaestak minuta da nastane ogromna materijalna šteta. Vatrogasci su satima bili na terenu, a najteže je bilo u Mošćenici, gde su grad, jak vetar i obilna kiša uništili deo useva, oštetili fasade i krovove, dok su dvorišta i ulice ostali prekriveni ledom. Razmere štete tek će biti utvrđene.

Nebo se iznenada zamračilo, a potom su usledili grad veličine oraha i snažni udari vetra.

- Užas, užas, verujte mi. Nisam se ja toliko uplašio koliko moja deca - rekao je Dražen Milosavić iz Mošćenice.

- Bolje da ne pričam. Bio sam u garaži, nisam video ni tri metra ispred sebe - dodao je Ibrahim Tarić.

Za samo 15 minuta nastali su prizori koje će meštani dugo pamtiti.

- Gore imam baštu i vidi se odavde da je sve sravnjeno. Gajili smo krompir, paradajz, papriku, pasulj, sve za zimnicu. Šta sada možemo - rekao je Ibrahim.

Najveću štetu pretrpeli su vrtovi, voćnjaci, fasade i krovovi kuća.

- Razbio mi je fasadu, roletne, ulazna vrata, svuda su rupe po vratima i prozorima, kao da ih je neko namerno napravio. Voda mi je ušla u sobu, iako krov ne prokišnjava. Danas sam se sa posla molio Bogu da što pre stignem kući. Izneo sam tri kante vode - ispričao je Ante Jurić iz Mošćenice.

Nezapamćena oluja

Velika količina grada, koji je prodirao i u kuće, pala je na veoma malom području, pa se led na pojedinim mestima zadržao satima. Vatrogasci su imali dvadesetak intervencija, gotovo sve na području Mošćenice, dok je prvi poziv stigao iz Petrinje nešto posle 10 časova.

Stariji meštani Mošćenice kažu da ovako iznenadnu i snažnu oluju ne pamte godinama.

- Nije ovako bilo dugo. Imam 86 godina i ovakvo vreme nisam video dugo - rekao je Anđelko Šovaja.

- Godine 2023. imali smo sličnu situaciju u ruralnim delovima Petrinje. Tada su leteli limovi i delovi krovova - rekao je komandant Javne vatrogasne jedinice Petrinja Zvonimir Ljubičić.