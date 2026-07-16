Anastasija Ražnatović porodila se 15 jula u Sevilji i na svet donela dečaka Ilijana, a vest da je trudna nije se znala devet meseci.

Ona je naime, tokom trudnoće imala tačno napravljen plan ishrane, a jedna stvar, za koju ni najbliži nisu znali da je praktikuje, jeste da je redovno pravila vitaminske bombe, koje su pomagale da trudnoća prođe što je bolje moguće.

Tada je pokazala da itekako vodi računa o ishrani, pa je na mreža objavila sliku zdravog obroka.

U centru pažnje je bila velika činija puna mešavine svežeg zelenog povrća, preko kojeg se nalazi polovina isečenog avokada, seckani mango, jagode i hrskavi orasi, i sve je preliveno balzamiko kremom, što jelu daje dodatnu svežinu i balans ukusa.

Pored glavnog jela, na stolu se mogla videti i činija sa mocarela kuglama u maslinovom ulju, kao i korpica sa hlebom, što dodatno potvrđuje da se radi o uravnoteženom obroku.

Sve je proteklo u najboljem redu

Podsetimo, Anastasija Ražnatović porodila se 15 jula u Sevilji i na svet donela dečaka Ilijana, a vest da je trudna nije se znala devet meseci.

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