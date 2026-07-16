Pevačica Zlata Petrović već izvesno vreme zvanično uživa u statusu penzionerkem, a zahvaljujući dugoj i uspešnoj karijeri tokom koje je uredno plaćala doprinose kako u Srbiji, tako i u Austriji, Zlata danas ima obezbeđena dva mesečna primanja.

Iako je zadovoljna, pevačica veruje da će joj prava finansijska stabilnost stići u budućnosti, kada počne da pristiže i pun iznos inostrane penzije.

-Da imam 1.000 evra penziju, živela bih dobro, a od ove kakvu imam onako. Već godinu dana sam penzionerka, a kada posle 60-te počnem da primam i inostranu penziju koju sam uplaćivala, biće mnogo bolje - rekla je Zlata pre nekoliko godina za Star.

Dosta stanova izdaje

Inače, Zlata danas živi u manjem stanu na Mirijevu, a kako se priča po estradnim krugovima, ima dosta nekretnina koje izdaje.

Ona o tome nije pričala javno, a sinu Jovanu namerava i ovaj stan u kom je sada da ostavi u budućnosti.

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