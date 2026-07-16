Nakon što je nedavno puštena iz psihijatrijske ustanove "Laza Lazarević" gde je provela 23 dana, pevačica Mina Kostić rešila je da stavi tačku na sve spekulacije i pokaže da je njena ljubav sa Maneom Ćuruvijom Kasparom jača nego ikad, a sliku već neko vreme svi komentarišu.

Naime, pevačica po mišljenju pratilaca izgleda bolje nego ikada, a snažna poruka i fotografija pokazuju da se vole samo tako.

-Kažu da ljubav koja preživi daljinu, oluje, osude i laži postaje večnost. Nas dvoje smo naše sudbine ispisali zajedničkom sudbinom do kraja večnosti. Volimo vas i želimo vam svima ljubav do kraja večnosti - navela je Mina u objavi.

Podsetimo, Mina Kostić pre nedelju dana napustila je psihijatrijsku ustanovu "Laza Lazarević" u kojoj je provela 23 dana, a njeno zdravstveno stanje ozbiljno je zabrinulo javnost i njene najbliže

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