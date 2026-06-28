Do tog trenutka sve je teklo savršeno mladenci su igrali prvi ples, gosti su se veselili, a muzika je držala atmosferu na vrhuncu. Međutim, niko nije mogao da nasluti šta sledi kada je kum zatražio mikrofon da kaže par reči onako kako dolikuje u mnogim krajevima naše zemlje.

- U početku je delovao emotivno, pričao je o njihovom prijateljstvu i zajedničkim uspomenama. Svi smo se smejali i nazdravljali - priča jedan od gostiju.

Ali onda je usledio preokret.

Kum je zastao, pogledao mladoženju i izgovorio:

- Pre nego što nastavim, mislim da svi treba da znate jednu stvar koju on godinama krije...

U sali je nastao muk. Muzika je utišana.

- Mislili smo da je neka šala, ali onda je rekao ime jedne devojke iz prošlosti mladoženje i tvrdio da su se navodno viđali i posle veridbe - kaže gošća.

U tom trenutku mlada je, prema svedočenjima, ustala od stola i napustila salu u suzama, dok je mladoženja pokušavao da oduzme mikrofon kumu.

Situacija je eskalirala kada je mladoženjin brat pokušao da interveniše, nakon čega je nastala kratka gurka ispred bine.

- Svi su bili u šoku. Niko nije znao da li je to istina ili neka neslana šala koja je otišla predaleko - navodi jedan od konobara.

Nakon desetak minuta zatišja, muzika je potpuno prestala, a gosti su se podelili u dve grupe - jedni su pokušavali da smire mladu, dok su drugi tražili objašnjenje od kuma.

Kasnije tokom večeri, mlada se navodno vratila u salu. Mladoženja je, prema rečima prisutnih, pokušao da održi slavlje, ali atmosfera se više nikada nije vratila na staro.

Da li je kum rekao istinu ili je sve bila "neumesna šala", i dalje nije jasno. Ono što je sigurno, ova svadba će se prepričavati još dugo.