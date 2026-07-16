Na jednoj stranici pojavila se peticija da se reperu Dragomiru Despiću Desingerici zabrani ulazak u Crnu Goru, a sve zbog, kako tvrde, nedoličnog ponašanja koje je imao na jednom od svojih nastupa.

Pored postera napisan je poduži tekst sa obrazloženjima zbog čega sve treba usvojiti, a reper je nedavno, šišao omladinu na nastupu, pljuvao po njima i vikao, što im je takođe zasmetalo.

- Pružamo punu podršku Svetlani Vujačić u ovoj borbi i pozivamo sve da uradimo ono što je u našoj moći. Ovakvo ponašanje prema tinejdžerima najoštrije osuđujemo. Kao znak našeg stava, toj osobi zabranjujemo ulazak u naše objekte. Možda nikada ne bi ni došao, ali ako svi pokažemo isti stav, neće imati gde da dođe.

Dosta je normalizacije sadržaja i ponašanja za koje smatramo da nisu primereni deci i mladima. Dok se trudimo da sačuvamo vrednosti koje su nam preci ostavili, da negujemo našu tradiciju, kulturu i svetinje, verujemo da moramo zaštititi i našu decu od sadržaja i uzora koje smatramo štetnim. Desingerica napolje iz Crne Gore.

I prošle godine tražili zabrane

Nakon nekoliko nastupa koje je Despić držao na crnogorskom primorju, ove sezone je ponovo pokrenuta peticija da se treperu izda zabrana za ulazak i nastupanje u Crnoj Gori, a komentari ispod objave su bili i za i protiv.

To se inače, ne dešava prvi put, jer je reper bio na meti grupa na mrežama koje su skupljale potpise da se zabrani da nastupa, ali se to nije desilo.

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