Sanja Marinković je nedavno otkrila na koji način u svakodnevnom životu koristi veštačku inteligenciju.

Pored toga što joj Chat GPT pomaže u sastavljanju poslovnih mejlova na engleskom jeziku i pronalaženju ideja za stajling i frizure, voditeljka je odlučila da aplikaciji postavi i jedno lično pitanje, kada će se ponovo udati.

Veštačka inteligencija je na ovo pitanje dala prilično diplomatski odgovor, navodeći da "niko ne može da kaže, osim nje same", uz opasku da Sanja veruje u brak i planira budućnost, ali da sistem jednostavno "nema informacija kada će se to dogoditi".

Sanja je na to istakla da se često šali na svoj račun s obzirom na to da se već 25 godina bavi muško-ženskim odnosima, te da na ljubavnom planu trenutno prosto čeka "da se pojavi taj neki njen".

Kada su u pitanju kriterijumi za novog partnera, voditeljka, koja iz prethodnog braka ima jednog sina, istakla je da ne traži ništa previše specifično.

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