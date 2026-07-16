Pevačica Kaja Ostojić komentarisala je kolegu Dragomira Despića Desingericu, te tvrdi da bi trebalo da povede malo više računa o onome šta radi na svojim nastupima.

Ona je naime, rekla da je reper skrenuo sa puta, da neke stvari ipak treba da se znaju, a povod za komentar bilo je to što građani traže njegovu zabranu u Crnoj Gori.

- Meni je ovo još i najbenignije od svega što radi, skrenuo je sa svog puta! Počeo je i neke dobre stvari da radi, mislim, šiša klince, odrasta, kultivisao se. Ja mu ne bih dala da me ošiša, kad bi to uradio to bi mu bilo zadnje - jasna je bila Kaja.

Inače, podsetimo, u Crnoj Gori pisana je po ko zna koji put peticija da se Despiću zabrani ulazak u zemlju, kao i nastupi.

Pored postera napisan je poduži tekst sa obrazloženjima zbog čega sve treba usvojiti, a reper je nedavno, šišao omladinu na nastupu, pljuvao po njima i vikao, što im je takođe zasmetalo.

Alo/Telegraf

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