Albanski premijer Edi Rama rekao je da „više ne postoji nešto što se zove Kosovo i Metohija, već samo Republika Kosovo“.

Rama je izjavio da je Srbija, prema njegovom mišljenju, najodgovornija za zastoj u dijalogu sa Prištinom jer, kako tvrdi, nije spremna da prihvati postojanje "Republike Kosovo".

Nakon što je ovo rekao, blokaderi su na mrežama počeli da ga slave.

- Bravo Edi legendo. Kosovo republjik. Za ovog čoveka bi glasao žmurećki! - samo je jedan od komentara na mreži.

Inače, Raminu izjavu komentarisao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić je iz Kijeva gde je učestvovao na Petom samitu "Jugoistočna Evropa – Ukrajina" rekao:

- Što tiče činjenice da ja neću da prihvatim realnost. Nisam siguran da je budućnost tako ružičasta kako vidi Edi Rama što se tiče južne srpske pokrajine. Nadam se da ćemo sve da rešavamo mirnim putem.