Danas je na večni počinak ispraćen pevač narodne muzike, Andrija Bajić, koji je umro u 89. godini, nakon borbe sa opakom bolešću, a tokom sahrane, kao i posle samog čina izbijali su skandali, koje su pravile njegove kolege.

Naime, posle svađe Ere Ojdanića i Milene Plavšić, Atina Ferari je napravila haos, budući da je prišla Hasanu Dudiću, koji nije hteo da razgovara sa njom.

Atina Ferari, koja je u jednom trenutku prišla da se pozdravi sa Hasanom i ljudima oko njega, te je napravila je scenu.

Oglasila se za medije

Ona se posle incidenta oglasila za medije, te je ispričala šta se zapravo desilo.

-Meni kolega Mića kaže: "Hajde da se javim Hasanu, evo ga Hasan". Meni je isprva bilo svejedno, prišla bih da je bilo ko drugi isto u pitanju. Prilazim, kolega pruža ruku, a on neće meni. Gledam o čemu se radi, on kaže: "Ti nemoj da mi se javljaš. Ti i ja nemamo šta da pričamo" - rekla je Atina Ferari pa je otkrila:

- I to sve se dešava na sahrani! Ja kažem: "Izvini, da li sam te nečim uvredila, povredila? Da li sam ti nešto ružno rekla? Da li smo se svađali? Ništa". Živeli smo u rijalitiju zajedno godinu dana, družili smo se kod pokojnog Šabana Šaulića posle toga godinama... Rekla sam mu: "Sram te bilo!" i na tome se završilo.

Alo/Telegraf

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