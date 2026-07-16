Ljubitelji mačaka dobro znaju koliko su njihovi ljubimci neodoljivi kada počnu da "mese" šapama po ćebetu, jastuku ili krilu vlasnika. Upravo jedan takav trenutak pretvorio je riđeg mačka Pepea u internet senzaciju.

Snimak objavljen na TikToku prikazuje Pepea kako se udobno smestio na mekano ćebe i potpuno opušten ritmično pomera šapice, kao da je zaboravio na ceo svet oko sebe.

"Pepe me uči da usporim"

Uz video stoji kratka poruka koja je dodatno dirnula korisnike društvenih mreža:

"Pepe me uči da usporim i uživam u malim trenucima."

Dok neumorno "mesi" ćebe, Pepe povremeno zatvara oči, a izraz njegovog lica jasno pokazuje koliko uživa u tom trenutku.

Video je brzo osvojio TikTok i prikupio više od 184.000 pregleda, dok su komentari puni oduševljenja.

Zašto mačke "mese" šapama?

Ovakvo ponašanje kod mačaka potpuno je prirodno i potiče još iz najranijeg perioda života.

Mačići odmah nakon rođenja ritmično pritiskaju šapama stomak svoje majke kako bi podstakli lučenje mleka, a mnoge mačke ovu naviku zadržavaju i kada odrastu.

Kada "mese", najčešće se osećaju bezbedno, opušteno i zadovoljno, pa vlasnici ovaj pokret često doživljavaju kao znak da je njihov ljubimac srećan.

"Lice čistog blaženstva"

Jedan od komentara posebno je privukao pažnju korisnika.

"Lice čistog blaženstva", napisao je jedan gledalac, opisujući izraz riđeg mačka dok uživa u svom omiljenom ritualu.

Mnogi su priznali da im je upravo ovaj video popravio dan i podsetio ih koliko radosti mogu doneti sasvim obični, mirni trenuci koje kućni ljubimci svakodnevno stvaraju.