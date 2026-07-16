Pevačica Goca Tržan trenutno uživa u Crnoj Gori odakle se oglasila putem društvenih mreža, a na društvenim mrežama tema rasprave postala je činjenica da za svoje godine izgleda mnogo mlađe.

Naime, pevačica je napravila predah od brojnih poslovnih obaveza i nastupa, pa je mir pronašla pored mora, dok se odmara u skroz opuštenom izdanju.

Goca je fotografiju sa plaže, gde vidimo kako odmara na udobnoj ležaljci, a na sebi je nosila plavi bikini koji je otkrio njenu figuru.

Kilaža i dijete

Goca Tržan takože, godinama održava skoro istu kilažu, a jednom prilikom je otkrila kako je uspela da skine višak od 10 kilograma posle porođaja.

-Izbegavam hleb, toliko volim hleb i sve što ima veze sa testom, ali moram da se klonim takvih stvari. Obožavam kifle, peciva, ali ne smem to da jedem i svesna sam toga. To je najopasnije za mene, moj organizam i kilažu. Kada izaberem da jedem testo, sama sve umesim i to me ne nadima. Nije problematično kao kupovno. Sama pravim picu, umesim testo na podlogu i stavim sastojke za koje znam da su niskokalorični - rekla je ranije za Blic.

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