Letnja sezona je u punom jeku, a plaže širom Mediterana pune su turista koji traže osveženje i odmor. Ipak, spasioci svake godine upozoravaju da bezbednost u moru ne zavisi samo od vremenskih prilika, već i od toga da li kupači umeju da prepoznaju signalizaciju na plažama.

Dok većina ljudi zna da crvena zastava označava zabranu kupanja, mnogo manje njih zna šta znači kada se na spasilačkoj kuli zavijori ljubičasta zastava.

Ljubičasta zastava upozorava na opasnosti u moru

Ljubičasta zastava ne znači automatsku zabranu ulaska u vodu, ali predstavlja upozorenje da su u moru uočene potencijalno opasne morske životinje.

Najčešće se koristi kada se u blizini obale pojave veće grupe meduza ili drugih morskih organizama koji mogu izazvati bolne ubode ili iritaciju kože. Na pojedinim plažama, umesto zastave, postavlja se i posebno upozorenje sa simbolom meduze.

U takvim situacijama spasioci savetuju povećan oprez, a u zavisnosti od procene rizika mogu preporučiti i da se privremeno ne ulazi u more.

Crvena zastava znači zabranu kupanja

Za razliku od ljubičaste, crvena zastava jasno označava da kupanje nije dozvoljeno.

Razlozi mogu biti jaki talasi, opasne morske struje, nevreme ili zagađenje vode. U tim situacijama preporuka spasilaca je da se zabrana poštuje, jer ulazak u more može predstavljati ozbiljan rizik.

Mnogi stariji turisti i dalje očekuju da će na plažama videti crnu zastavu kao znak najveće opasnosti, ali ona se više ne koristi u savremenim sistemima signalizacije.

Ni odsustvo zastave nije dobar znak

Jedna od čestih zabluda jeste da plaža bez zastave znači da je more potpuno bezbedno.

Naprotiv, odsustvo zastave uglavnom znači da na toj plaži nema organizovane spasilačke službe. To podrazumeva da niko ne prati stanje na moru niti reaguje u slučaju opasnosti, pa kupači ulaze u vodu na sopstvenu odgovornost.

Jedan pogled može biti važan

Spasioci svake godine podsećaju turiste da pre ulaska u more obrate pažnju na zastave i druga upozorenja postavljena na plaži.

Bez obzira na to da li letujete u Grčkoj, Hrvatskoj, Crnoj Gori ili nekoj drugoj zemlji, upoznavanje sa značenjem signalizacije može pomoći da izbegnete nepotrebne rizike i bezbednije provedete odmor.