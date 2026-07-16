Republički hidrometeorološki zavod nastavio je i večeras da izdaje hitna upozorenja zbog nestabilnog vremena, a najnovije se odnosi na tri područja u Srbiji.

U upozorenju objavljenom u 18.25 časova RHMZ navodi da se u narednih sat vremena na području Mačve, odnosno Šapca i okoline, očekuju jaki pljuskovi praćeni grmljavinom i gradom, uz premeštanje oblačnosti ka Vladimircima, Koceljevi i Ubu.

Nevreme se zadržava do kraja dana

Prema prognozi RHMZ, do kraja dana u Srbiji će biti promenljivo oblačno i toplo, uz povremene sunčane intervale, ali i nestabilno vreme koje će mestimično donositi kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će se najviša dnevna temperatura kretati između 32 i 36 stepeni.

Podsetimo, snažno nevreme zahvatilo je danas našu zemlju. Prijepolje su nešto posle 14 časova pogodile obilne padavine, pljuskovi propraćeni sitnim gradom, munjama i grmljavinom. Opširnije u POSEBNOJ VESTI.