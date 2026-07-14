Letnja sezona u Grčkoj uveliko traje, a srpski turisti ponovo upozoravaju jedni druge na propise koji mnogima nisu poznati.

Kako je objavljeno u Fejsbuk grupi "Grčka info", nekoliko srpskih turista kažnjeno je na ostrvu Limnos nakon što ih je policija zatekla na vodi dok su vozili SUP dasku bez obaveznog prsluka za spasavanje.

Prema navodima objave, kazna je iznosila 250 evra.

"Nismo znali da je obavezno"

Turisti su naveli da nisu bili upoznati sa pravilima.

- Nismo znali da je nošenje prsluka obavezno, niti nas je neko prethodno upozorio - navodi se u objavi.

Zbog toga je upućen apel svim turistima koji ovog leta planiraju vožnju SUP daskom u Grčkoj da prethodno provere lokalne propise.

Policija redovno kontroliše turiste

Kako se navodi, grčke službe tokom leta pojačavaju kontrole na moru i plažama.

Patrole obilaze obalu čamcima i brzim plovilima, a ukoliko primete nepravilnosti, odmah izriču novčane kazne.

Još jedno pravilo koje mnogi ne znaju

Pored obaveznog prsluka za spasavanje, postoji još jedno pravilo koje veliki broj turista prekrši.

Na standardnoj SUP dasci dozvoljena je samo jedna osoba.

Roditelji koji voze dete na istoj dasci mogu takođe biti kažnjeni, osim ukoliko je reč o modelu koji je fabrički namenjen za više osoba.

Nadležni podsećaju da nepoznavanje propisa nije opravdanje, a da poštovanje pravila nije važno samo zbog izbegavanja kazni, već i zbog bezbednosti na vodi.

Izvor: Grčka info