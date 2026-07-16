Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj juče su postali roditelji sina Ilijana, a malo ko zna koliko je sportista stariji od Cecine naslednice.

Naime, iako se često eksponiraju na društvenim mrežama, privatni život nekako opet drže dalje od očiju javnosti, a zanimljiv detalj je da je Gudelj od Anastasije stariji sedam godina.

Upoznavanje Anastasije i Nemanje

Njih dvoje su se inače, upoznali 2022. godine preko zajedničkih prijatelja, a posle nekoliko susreta, nakon što je postalo jasno da obostrane simparije postoje, upustili su se u vezu.

Podsetimo, Anastasija se porodila 15. jula u privatnoj bolnici u Sevilji, u Španiji, a cela porodica Gudelj bila je u bolnici uz nju.

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