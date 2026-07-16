Una Čolić, starija naslednica Zdravka Čolića uživa sa 10 godina starijim biznismenom na poznatom grčkom ostrvu, gde su cene paprene, a luksuz plaćaju samo najmoćniji.
Njih dvoje letnje dane provode putujući po Grčkoj, a Una se sada pohvalila setom novih slika na društvenim mrežama.
Una je objavila nekoliko slika sa popularnog Mikonosa - gde uživa za sve pare, a pratioci su joj pisali poruke sa željom da saznaju koliko novca je potrebno izdvojiti za ovakve destinacije.
Ona je pored pejzaža ostrva i hrane, objavila i nekoliko provokativnih slika iz toaleta, koje su se najviše komentarisale.
Ljubav već dugo cveta
Inače, kako su mediji pisali, Una sa izabranikom več duže vreme uživa u ljubavi.
-Una Čolić i njen momak već godinama uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - preneli su pojedini mediji.
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