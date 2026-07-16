Una Čolić, starija naslednica Zdravka Čolića uživa sa 10 godina starijim biznismenom na poznatom grčkom ostrvu, gde su cene paprene, a luksuz plaćaju samo najmoćniji.

Njih dvoje letnje dane provode putujući po Grčkoj, a Una se sada pohvalila setom novih slika na društvenim mrežama.

Una je objavila nekoliko slika sa popularnog Mikonosa - gde uživa za sve pare, a pratioci su joj pisali poruke sa željom da saznaju koliko novca je potrebno izdvojiti za ovakve destinacije.

Ona je pored pejzaža ostrva i hrane, objavila i nekoliko provokativnih slika iz toaleta, koje su se najviše komentarisale.

Ljubav već dugo cveta

Inače, kako su mediji pisali, Una sa izabranikom več duže vreme uživa u ljubavi.

-Una Čolić i njen momak već godinama uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - preneli su pojedini mediji.

BONUS VIDEO: