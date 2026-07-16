Voditeljka se nedavno vratila sa odmora, a fotografija koju je objavila iz lifta, raspametila je muškarce!

Naime, Bojana već godinama važi za jednu od najzgodnijih voditeljki na domaćoj javnoj sceni, a snimak na kom se ispod crne haljine vidi izazovna čipka na kupaćem kostimu, ne prestaje da se komentariše na društvenim mrežama.

Bojana je na licu imala naočare, bila je skroz bez šminke, a pripadnici jačeg pola sve vreme su joj pisali da odlično izgleda.

O muškarcima i vezama

Inače, Bojana tvrdi da joj u provodu muškarci redovno prilaze, ali da su se vremena promenila, te i da im je danas lakše da startuju žene putem društvenih mreža, nego da ih osvoje šarmom ili lepim gestom.

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