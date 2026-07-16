Nakon što je CRTA objavila da je "sprovela istraživanje" po kojem tvrde da je "za studentsku listu 44,9 odsto, a za SNS 35,7", bura na mrežama se ne stišava.

Napada na mreži ko koga stigne, a blokaderima su meta najviše penzioneri, ali i sama CRTA.

Naime, kako smo pisali, oni nižu grozne komentare na račun penzionera. Nakon što su nizali najodvratnije uvrede na račun penzionera koje možete pročitati u POSEBNOJ VESTI, sad su promenili metu i napali direktno - CRTU.

- I dalje se bavite lažnim istraživanjem? A šta ako se ispostavi da su lagali? CRTA - šta ako ste lagali? Zapamtićemo vam ovo!

Podsetimo, CRTU su napadali i juče kada su poručili da će "istraživači" iz CRTE morati u zatvor zato što lažu i objavljuju lažna istraživanja.