Pevačica Anastasija Ražnatović na svet je donela sina Ilijana 15. jula, dan nakon što je sa svojim suprugom proslavila treću godišnjicu braka.

Trudnoću je ćerka Cece Ražnatović uspešno krila devet meseci, te se na društvenim mrežama i dalje komentariše to zbog čega je takva odluka pala.

Beograd je poslednji put Anastasija posetila u oktorbru, kada je i ako je bila trudna, reč bila o ranoj trudnoći, pa je po fotografijama bilo nemoguće zaključiti da je u blagoslovenom stanju.

Selfi je sve tada bacio u razmišljanje

Na svom Instagramu Anastasija je objavila fotografiju, pre 14 nedelja, na kojoj blago drži ruku a stomaku. Reč je o fotografiji sa početka trudnoće, te stomak još nije bio vidljiv.

Ipak, tada su se u medijima pojavila nagađanja o trudnoći Anastasije Ražnatović, ali kako se ona nije oglašavala, i nastavila je da u miru vodi svoj život u Španiji, potvrda o najlepšim vestima stigla je nakon što je beba došla na svet.

Ponosni članovi porodice oglašavali su se tokom čitavog dana, a sve je proteklo u najboljem redu kada je reč o porođaju.

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