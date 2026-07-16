Anastasija Gudelj se porodila juče, 15. jula i na svet donela dečaka Ilijana, a sada se ponovo oglasio njen svekar, Nemanjin otac Nebojša, koji je poslao emotivnu poruku.

Kako cela porodica ne krije sreću zbog prinove, svi su se redom oglašavali na društvenim mrežama.

-Gde se trud ulaže, tu Bog pomaže! Amin - reči su koje je napisao Nebojša Gudelj.

Inače, kako smo ranije pisali, ćerka Cece Ražnatović uspešno krila devet meseci, te se na društvenim mrežama i dalje komentariše to zbog čega je takva odluka pala.

U oktobru bila u prestonici

Beograd je poslednji put Anastasija posetila u oktobru, kada je i ako je bila trudna, reč bila o ranoj trudnoći, pa je po fotografijama bilo nemoguće zaključiti da je u blagoslovenom stanju.



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