Anastasija Gudelj se porodila juče, 15. jula i na svet donela dečaka Ilijana, a sada se ponovo oglasio njen svekar, Nemanjin otac Nebojša, koji je poslao emotivnu poruku.

Kako cela porodica ne krije sreću zbog prinove, svi su se redom oglašavali na društvenim mrežama.   

Svekar Anastasije Gudelj

-Gde se trud ulaže, tu Bog pomaže! Amin - reči su koje je napisao Nebojša Gudelj.

Anastasija Ražnatović

Inače, kako smo ranije pisali, ćerka Cece Ražnatović uspešno krila devet meseci, te se na društvenim mrežama i dalje komentariše to zbog čega je takva odluka pala. 

U oktobru bila u prestonici

Beograd je poslednji put Anastasija posetila u oktobru, kada je i ako je bila trudna, reč bila o ranoj trudnoći, pa je po fotografijama bilo nemoguće zaključiti da je u blagoslovenom stanju.

 
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